La probable adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. La Russie s’est une nouvelle fois prononcée sur le sujet après que l’ancien président Medvedev a brandi la menace nucléaire hier au cours d’une sortie. L’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN ne contribuera pas au renforcement de leur sécurité, ces pays se retrouveront « sur la ligne de front de l’Otan ». Ceci est indiqué dans les commentaires de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, diffusés ce vendredi.

« L’adhésion à l’Otan n’est pas capable de renforcer leur sécurité nationale. Ils se retrouveront automatiquement sur la ligne de front de l’Otan« , a noté l’officielle russe. Maria Zakharova a souligné que le choix appartenait aux autorités suédoises et finlandaises, mais qu’elles devaient être conscientes des conséquences de l’adhésion sur « les relations bilatérales et l’architecture de sécurité européenne en général, étant désormais en état de crise ». « Pendant des décennies, la politique étrangère de non-alignement militaire a fourni un niveau de sécurité fiable à la Suède et à la Finlande, a servi de base solide pour construire une coopération mutuellement bénéfique et égale entre nos pays, renforçant les partenariats dans lesquels le rôle de l’armée facteur a été réduit à zéro« , poursuivi Mme Zakharova.

« Il est peu probable qu’une adhésion potentielle à l’Otan contribue au renforcement du prestige international de la Suède et de la Finlande, qui dans leur histoire ont été les chefs d’orchestre de nombreuses initiatives constructives et unificatrices. Avec l’entrée dans l’Alliance, Stockholm et Helsinki perdront cette opportunité. » Pour rappel, l’ancien président de la Fédération de Russie qui occupe aujourd’hui le poste de vice-président du Conseil de sécurité Dmitri Medvedev, a déclaré hier jeudi 14 Avril 2022 que si la Suède et la Finlande rejoignaient l’OTAN, la Russie devrait renforcer ses forces terrestres, navales et aériennes dans la mer Baltique.