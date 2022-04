Le week-end écoulé, les images de corps découverts à Boutcha en Ukraine ont été largement diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux. La Russie a été accusée d’exactions après que les soldats se sont retirés de la zone et des personnalités ont vivement critiqué le pays. Dans un discours hier soir, le président Zelensky s’est adressé aux mères des soldats russes avant de s’attaquer aux anciens dirigeants européens Nicolas Sarkozy et Angela Merkel.

Dans un discours présidentiel publié hier soir sur sa chaîne officielle Telegram, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il souhaitait que les mères russes voient les corps de civils tués en Ukraine aux mains de leurs fils. Visiblement bouleversé, a parlé de la troublante ‘decouverte faite à la périphérie de Kiev et a sauvagement condamné les auteurs de ce qu’il a appelé un « mal concentré ». Zelensky s’est adressé personnellement aux mères russes, leur disant que leurs enfants « n’ont ni cœur, ni âme, et ont tu3 délibérément, avec plaisir ».

Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky s’en est par la suite pris à l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel et l’ancien président français Nicolas Sarkozy. Les deux dirigeants européens avaient représenté le contingent européen de l’OTAN lors d’une réunion à Bucarest il y a 14 ans, plus précisément le 3 avril 2008, au cours de laquelle il a été déclaré que l’Ukraine pourrait devenir membre de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN).

Mais dans les années qui ont suivi, l’Ukraine ne s’est jamais vu proposer l’adhésion et est resté toujours dans la soi-disant « zone grise » entre l’Europe et la Russie. Pour le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky, cela est dû à la « peur absurde de la Russie » de Merkel et Sarkozy et a entraîné la mort de milliers de personnes, des civils ukrainiens rapporte le DailyMail. : « Ils pensaient qu’en refusant l’Ukraine, ils pourraient apaiser la Russie. Maintenant, nous luttons pour nos vies dans la guerre la plus horrible en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale » lance M Zelensky en ciblant les anciens dirigeants européens.

« J’invite Mme Merkel et M. Sarkozy à visiter Bucha et à voir à quoi la politique de leurs concessions à la Russie a abouti au cours des 14 dernières années« , a poursuivi le dirigeant ukrainien qui souligne qu’il ne blâme pas les occidentaux. « Je veux être bien compris – nous ne blâmons pas l’Occident, nous blâmons uniquement l’armée russe qui a fait cela contre notre peuple… Mais nous avons le droit de parler d’indécision« , précise Zelensky qui estime que son pays n’aurait pas dû demander de l’aide. « Nous n’aurions pas dû demander de l’aide, des armes pour nous défendre contre le mal qui s’abattait sur notre pays. Ceux-ci auraient dû nous être donnés de toute façon, sans demande » martèle le président ukrainien.

.