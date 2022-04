Parfaite, le « Dieu » de Banamè n’approuve pas les comportements de ses fidèles « Daagbovis ». En effet, ces derniers seraient lents à exécuter les prescriptions et demandes de l’église. Ce qui a bien entendu déclenché l’ire du Dieu autoproclamé. « Vous me décevez à un tel point que je ne sais plus quoi faire. Vous qui devez faire vos cérémonies à midi, vous n’avez pas encore fait… C’est décevant. Je suis énervée, je suis dans tous mes états là » l’entend-on dire dans un audio.

« Vous manquez trop d’éducation »

Elle trouve inconcevable que « Dieu » parle sans se faire entendre. « Vous n’avez plus aucun respect pour Dieu. Vous manquez trop d’éducation » leur a-t-elle dit, avant d’ajouter qu’ils ne réalisent pas encore la chance qu’ils ont d’avoir Dieu en personne à leurs côtés en train de leur parler. « Quand on vous parle, vous n’écoutez pas et vous ne faites que du désordre. Je suis désolée, je vous donne jusqu’à 17 heures, si vous ne bougez pas, alors là, je jette les armes, je vous abandonne, et vous ne me verrez plus jamais dans ce processus » a-t-elle déclaré sur air menaçant.

« Vous me prenez pour votre camarade ou pour votre copain de classe ? »

La cheffe de l’église de Banamè va continuer par déverser sa bile sur ses fidèles : « Vous me prenez pour votre camarade ou pour votre copain de classe ? Je parle et vous tournez en rond, vous êtes malades, qu’est-ce qui ne tourne pas rond chez vous. Vous êtes pires que ce que je croyais. Franchement, je suis très déçue ». Rappelons que « l’Église de Banamè » est une église schismatique fondée en 2009 par une jeune femme qui s’est autoproclamée Dieu.