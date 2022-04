Il reste à ce jour une légende vivante du football mondial. Edson Arantes do Nascimento, le seul joueur avoir gagné 3 coupes du monde n’est plus hospitalisé à São Paulo. En effet, l’ancien attaquant de Santos, a quitté l’hôpital Albert Einstein de la ville, le jeudi 21 avril 2022. Il y avait été conduit le lundi pour des traitements relatifs à son cancer du côlon. Le champion du monde 1970 doit cependant se présenter à la clinique une fois par mois tout au moins afin de poursuivre sa chimiothérapie et subir des examens.

Dans un « état clinique stable et satisfaisant »

Inutile de rappeler que celui qu’on surnomme le « Roi Pelé » est un octogénaire. Il est âgé de 81 ans actuellement. Dans le communiqué qui annonçait sa sortie d’hôpital le jeudi dernier, la clinique indiquait que le Brésilien était dans un « état clinique stable et satisfaisant ». Les fans de la légende espèrent qu’il recouvrera vite sa santé. Edson Arantes do Nascimento a eu ces dernières années beaucoup d’ennuis de santé.

En 2019 déjà, il avait été hospitalisé à Paris, la capitale française pour des calculs rénaux. Il sera ensuite transféré chez lui au Brésil dans un hôpital de São Paulo. En septembre 2021, on lui a diagnostiqué le cancer du côlon. En février 2022, il a séjourné à l’hôpital à cause d’une infection urinaire. En 2014 il avait eu le même problème et passera du temps en soins intensifs.