Au Bénin, du fait de l’absence d’un mécanisme de coordination entre les régimes de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et du Fonds national des retraites du Bénin (FNRB), certains retraités ne percevaient pas leurs pensions ou ne les obtenaient que partiellement. Pour régler le problème, le conseil des ministres a adopté en novembre 2021 un décret portant règles de coordination des régimes de retraites de la CNSS et du FNRB. Ce qui est désormais effectif. Hier lundi 25 avril 2022, les premiers bénéficiaires de la mise en œuvre de ce mécanisme ont reçu lors d’une cérémonie présidée par la ministre du travail leurs carnets de pensions.

« Si vous vous présentez dans votre banque, vous percevrez l’intégralité de votre pension…»

« Nous pouvons nous réjouir d’avoir soulagé, sous l’impulsion du Chef de l’Etat, le Président Patrice Talon, la peine de nos concitoyens admis à la retraite qui ne percevaient pas une pension de retraite, ou la perçoivent partiellement…L’effectivité de ce mécanisme permet ainsi de sauvegarder les droits acquis par les agents concernés » a déclaré à l’occasion, la ministre Adidjatou Mathys. S’adressant aux bénéficiaires , l’autorité a fait savoir que le livret qu’ils s’apprêtent à recevoir va leur permettre de « jouir de l’ensemble des périodes de (leurs) cotisations tout comme si celles-ci avaient été accomplies sous un régime unique de retraite ».

« Vous pouvez donc vous réjouir qu’à date échue, si vous vous présentez dans votre banque, vous percevrez l’intégralité de votre pension de retraite. Il en sera de même pour tous les bénéficiaires et leurs ayant cause », a poursuivi Adidjatou Mathys. Herman Orou Takou, le directeur de cabinet du ministre des finances a quant à lui indiqué que la question de la pension de retraite a toujours été une préoccupation permanente pour l’ensemble du gouvernement. En effet, elle constitue le minimum vital à la disposition des agents de l’Etat après de longs et loyaux services rendus à la Nation.