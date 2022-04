Le président américain Joe Biden et le Premier ministre indien Narendra Modi se sont entretenus virtuellement, hier lundi 11 avril 2022. L’occasion était aussi pour les deux dirigeants de discuter de l’achat de pétrole russe par New Delhi qui est vu d’un mauvais œil par Washington. Selon plusieurs responsables américains, le locataire de la Maison Blanche a fait savoir à Narendra Modi que le fait d’importer davantage de pétrole de la Russie ne va pas dans l’intérêt de l’Inde. Selon lui, cela pourrait aussi porter atteinte à la réponse des Etats-Unis concernant la situation en Ukraine.

« Pas dans leur intérêt d’augmenter » l’achat en énergie russe

Au cours de la rencontre virtuelle, Joe Biden a estimé qu’il ne serait pas profitable à l’Inde de continuer à être dépendant vis-à-vis de l’énergie russe. Ces propos ont été confirmés par la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki. « Le président a fait savoir très clairement qu’il n’était pas dans leur intérêt d’augmenter » l’achat en énergie russe, a-t-elle déclaré. Notons que depuis l’offensive russe en Ukraine, plusieurs pays qui ont condamné cette action ont décidé de couper les ponts avec la Russie sur divers plans notamment économique et financier. Cependant, l’Inde s’est abstenu lors de plusieurs votes aux Nations Unies pour condamner cette offensive.

Le pays a aussi continué ses échanges avec la Russie en matière d’approvisionnement en énergie. Pour rappel, la position de l’Inde avait été critiquée par les USA. Le 30 mars dernier, Gina Raimondo, secrétaire d’Etat américain au Commerce, avait exhorté New Delhi à revoir sa position. « Le moment est venu de se tenir du bon côté de l’histoire et de se tenir aux côtés des États-Unis et de dizaines d’autres pays, en défendant la liberté, la démocratie et la souveraineté avec le peuple ukrainien, et non en finançant, en alimentant et en aidant la guerre du président Poutine » avait-elle déclaré.