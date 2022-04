Le mois dernier, les athlètes russes et biélorusses ont été exclues des jeux paralympiques de Pékin. Cette information n’a pas laissé indifférente le numéro un russe qui s’est exprimé sur le sujets devant l’équipe paralympique de Russie ce mardi. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié la suspension des athlètes paralympiques russes et biélorusses des Jeux de Pékin de violation des principes du sport et de la déclaration universelle des droits de l’homme. Il s’est adressé à l’équipe paralympique lors d’une rencontre mardi avec les athlètes russes (gagnants et médaillés des Jeux olympiques de Pékin).

« Vous vous êtes préparés à vous présenter aux Jeux de Pékin, dans une lutte ouverte et honnête pour confirmer votre statut bien mérité des plus forts. Et la façon dont les choses se sont déroulées ne prête à aucune critique. La suspension des athlètes russes et biélorusses a non seulement violé directement les principes fondamentaux du sport, mais aussi les droits fondamentaux de l’homme ont été ignorés ouvertement et cyniquement« , a affirmé l’homme fort du Kremlin, Vladimir Poutine.

Le numéro un russe s’est appuyé sur la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, notant que « tout y est écrit ». « Et il ne s’agit pas de statut politique, juridique ou international du pays que représente l’athlète, mais cela concerne l’homme, dont les droits sont bafoués« , a souligné le président russe. « Nos athlètes ont été discriminés pour des raisons purement politiques, en raison de leur citoyenneté et de leur nationalité. C’est difficile de se rendre compte! Cela contredit les principes de l’Olympisme. Sous le couvert de recommandations, de réelles sanctions ont été imposées« , a déclaré M. Poutine.

Selon lui, cela « montre la commercialisation [des Jeux olympiques], car la dépendance du mouvement olympique et paralympique à l’égard des sponsors, des « sacs d’argent », est très grande« . « Et cette dépendance commerciale, et la poursuite de la commercialisation des Jeux olympiques et paralympiques, est malheureusement une voie vers la dégradation« , a ajouté le dirigeant russe. Le président Poutine a souligné que la Russie avait constamment mis en garde ses partenaires contre l’utilisation du deux poids, deux mesures dans le sport et le principe de la responsabilité collective. « Guidés par la Charte olympique, nous avons convaincu que les Jeux ne sont pas des compétitions de pays, mais des athlètes, nous avons appelé à libérer le sport d’une politique qui dévalorise systématiquement toutes les valeurs du sport mondial, en le transformant en outil de manipulation« , a-t-il conclu.