Lors du conseil des ministres du 06 avril dernier, le gouvernement a décidé de mettre en place un centre de transit pour l’accueil des mendiants. Ce centre sera basé à Kpomassè, dans les infrastructures actuelles du site ayant abrité par le passé des réfugiés et dont une partie sera réhabilitée. Selon le quotidien La Nation, le centre est déjà en réhabilitation et les premiers pensionnaires devraient arriver cette semaine. Le directeur général des affaires sociales Bruno Edgard Gbèhinto a expliqué comment l’opération de réinsertion des mendiants va s’organiser.

Réparés et préparés à quitter les rues

C’était dimanche dernier au cours de l’émission 90 minutes pour convaincre sur la radio nationale. Selon ses explications, les services sociaux, la police républicaine et autres, iront chercher les personnes en situation de mendicité dans les rues de Cotonou sans bien entendu user de la force. Elles seront ensuite emmenées dans le centre de Kpomassè pour un séjour de 3 mois au plus. Dans les murs de ce centre, ces mendiants seront pris en charge, réparés et préparés à quitter les rues dès leur sortie. Durant la durée du séjour, il y aura des activités manuelles et récréatives pour occuper leur quotidien.

Cependant les sorties avant la période fixée seront contrôlées. « Une fois à l’intérieur du centre, les pensionnaires ne peuvent pas sortir en désordre avant la période fixée. Si nous permettons que les gens sortent du centre, c’est que nous avons créé une passoire. Nous sommes dans le social et dans ça, il est créé des canevas » a déclaré Bruno Gbèhinto. Il assure cependant que le centre de transit n’est pas une prison.