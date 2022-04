Au Bénin, le ramassage des déchets ménagers devrait devenir payant à compter du 1er avril 2022, mais la direction générale de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué (Sgds-Gn) a annoncé dans un communiqué le report de la date de paiement de cette redevance. Selon le directeur de cette structure Valery Lawson, une telle décision a été prise parce que le gouvernement a donné de nouvelles orientations en ce qui concerne le mode de paiement de ces frais.

Le gouvernement pense à rendre ces redevances soutenables pour les ménages

Valery Lawson rappelle qu’au départ l’idée était de mettre les frais de ramassage d’ordures sur les factures d’électricité et d’eau, mais désormais ce choix n’est plus d’actualité. Il s’agit maintenant de faire directement payer aux ménages ces frais. Le gouvernement pense également à rendre ces redevances soutenables pour les ménages. « Il s’agit de mettre en place un dispositif qui puisse permettre aux ménages de contribuer parce que si on doit facturer ce service aux populations, il leur sera difficile de payer les frais » a déclaré M Lawson, interrogé par le journal Le Matinal.

Rappelons que la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué (Sgds-Gn) est chargée de la collecte des déchets du Grand Nokoué. Elle a été créée en novembre 2018 par l’État béninois, pour la mise en œuvre du Projet de Modernisation de la Gestion des déchets solides ménagers.