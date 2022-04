Au Bénin, le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané a adressé des invitations aux Secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales du Bénin. Ils sont attendus au palais de la présidence le 26 avril prochain pour discuter de la revalorisation des salaires et du Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig). Cette rencontre est annoncée comme la première session ordinaire de la commission nationale de concertation, de consultation et de négociations collectives gouvernement-syndicats.

Une promesse faite le 31 décembre 2021

Le président de la République Patrice Talon participera à la séance prévue pour démarrer à 09 h. Les Secrétaires généraux sont autorisés à se faire accompagner d’un membre de leur syndicat. Inutile de rappeler que le chef de l’Etat avait annoncé le 31 décembre 2021, la revalorisation des salaires des fonctionnaires. Une promesse que les leaders syndicaux n’ont pas manqué de rappeler au gouvernement ces derniers mois surtout en cette période de cherté de la vie. Des meetings ont même été organisés par les centrales et confédérations syndicales pour dénoncer la hausse des prix des produits de première nécessité sur le marché, invitant l’exécutif à se hâter pour augmenter les salaires.

Il a dit « Non »

Le gouvernement de son côté invitait chaque fois à la patience, indiquant que le commission mis en place pour étudier la question de la revalorisation des salaires était toujours à pied d’œuvre. Début avril lors d’un débat public sur la télévision nationale, le ministre des finances Romuald Wadagni informait même que la commission avait déjà présenté son premier rapport au chef de l’Etat qui l’a tout simplement rejeté.

« Quand on lui a présenté le rapport, le chef de l’Etat a estimé que ce que nous avons fait n’était pas suffisant. Il a dit non, si moi chef de l’Etat je dois annoncer aux partenaires sociaux qu’on augmente les salaires, il faut que ce soit du concret » déclarait l’argentier national. La fumée blanche est semble-t-il finalement sortie et cette rencontre prévue pour le 26 février prochain permettra au gouvernement d’exposer aux partenaires sociaux le travail de la commission de revalorisation des salaires et du Smig.