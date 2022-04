Depuis le début de l’offensive lancée par la Russie en Ukraine, la Chine s’était abstenue de choisir un camp comme les pays occidentaux. Ainsi, Pékin a refusé de condamner l’action de la Russie, mais n’a pas aussi accepté de lui imposer de lourdes sanctions. Alors que les occidentaux ont décidé de ne plus continuer à échanger avec Moscou, ses échanges avec Pékin ont connu une forte augmentation. Ces dernières avaient d’ailleurs augmenté bien avant l’entrée en vigueur des sanctions contre la Russie.

Le volume des échanges entre les deux pays a augmenté de 50% depuis 2014

Au regard du fait que Moscou n’assure plus l’approvisionnement en Occident, la Chine lui apparaît comme un débouché, en ce qui concerne l’écoulement de ses produits. Cette dernière vend principalement à la Chine des produits agricoles, du gaz naturel, du pétrole et du charbon. De l’autre côté, l’empire du milieu vend à la Russie des produits de consommation, des voitures, des téléphones portables, des équipements de transport et des machines. Avant l’entrée en vigueur des sanctions occidentales le volume des échanges entre les deux pays avait augmenté de 50% depuis 2014 et de 36% uniquement au cours de 2021, selon le média américain Forbes.

Les importations devraient passer à 55%

La situation actuelle devrait cependant évoluer positivement dans le sens des échanges commerciaux entre les deux puissances. Si le volume des importations énergétiques chinoises provenant de la Russie est actuellement de 15%, cela devrait néanmoins passer à environ 55%. Pour rappel, les Etats-Unis avaient plusieurs fois appelé la Chine à ne pas soutenir la Russie. En outre, l’ancien conseiller à la sécurité nationale américaine John Bolton avait affirmé que Pékin fournit un soutien à Moscou. « Je pense que la Chine est prête à augmenter ses achats de pétrole et de gaz russes si l’Occident les coupe plus efficacement. Je pense que la Russie et La Chine ont une entente ici, une compréhension que la Chine soutient la Russie dans le conflit ukrainien, et je pense que la Russie soutiendra la Chine dans un conflit sur Taiwan ou quelque chose de similaire » avait-il notamment déclaré.