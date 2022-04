La Turquie a pris une décision qui pourrait irriter la Russie et la Syrie. En effet, les autorités turques ont pris la décision de fermer leur espace aérien aux avions russes qui se rendent en Syrie. L’information a été rapportée ce samedi 23 avril 2022, par la presse turque qui a cité le chef de la diplomatie Melvut Cavusoglu. Par ailleurs, ce dernier n’a pas donné de détails sur les motifs ayant poussé les autorités turques à prendre cette décision. Toutefois, le ministre des Affaires étrangères a précisé que l’interdiction du survol de l’espace aérien turc par les avions russes durera trois mois.

Il a transmis la décision à son homologue russe

Melvut Cavusoglu a également indiqué avoir transmis cette décision à son homologue russe Sergueï Lavrov. Notons que la décision prise par la Turquie à l’endroit de la Russie intervient dans un contexte de crise due à l’offensive russe en Ukraine lancée par la Russie, le 24 février 2022. Il y a quelques semaines plus tôt, Ankara avait évoqué une guerre froide concernant Moscou. Selon une déclaration faite par le ministre turc des Affaires étrangères, le mardi 19 avril dernier, il s’agit du début d’une nouvelle guerre froide.

La Turquie multiplie les actions diplomatiques entre la Russie et l’Ukraine

« Reconstruire tout cela prendra du temps. Il faudra possiblement des décennies pour restaurer la confiance » avait-il ajouté. Pour rappel, plusieurs pays occidentaux ont condamné l’action de la Russie et lui ont imposé de lourdes sanctions sur plusieurs plans notamment économique et financier. En dépit du fait qu’elle soit membre de l’organisation du traité atlantique nord (OTAN), la Turquie n’a cependant pas voulu suivre cette ligne. Elle a plutôt préféré continuer de multiplier les actions sur le plan diplomatique en vue de parvenir à un possible rapprochement entre la Russie et l’Ukraine.