Les sanctions imposées par le gouvernement britannique à la Russie en réponse à l’offensive en Ukraine coûteront aux exportateurs britanniques environ 8 milliards de dollars en se basant sur le taux de change actuel au cours des neuf prochaines années. Cela a été rapporté dimanche sur son site Internet par The Daily Telegraph, faisant référence à un rapport analytique préparé pour le gouvernement britannique.

Le Daily Telegraph souligne qu’en raison des restrictions imposées, les fournisseurs britanniques de matériel informatique perdront environ 5,3 millions de dollars par an, et les exportateurs d’équipements pour le raffinage du pétrole – 9 millions de dollars rapporte l’agence TASS. Une partie importante des pertes pour l’économie britannique incombe également aux assurances et aux services, dont le paiement accompagne l’achat de biens.

Il y a quelques heures, nous vous informions que l’UE prépare des « sanctions intelligentes » sur le pétrole russe. » Nous travaillons sur un sixième paquet de sanctions et l’une des questions que nous envisageons est une forme d’embargo pétrolier. Lorsque nous imposons des sanctions, nous devons le faire d’une manière qui maximise la pression sur la Russie tout en minimisant les dommages collatéraux sur nous-mêmes. « , a déclaré le chef adjoint de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis au Times.