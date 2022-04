Depuis plus d’un mois maintenant, une guerre a éclaté en Ukraine. La semaine dernière des pourparlers ont été entamés en Turquie pour essayer de trouver une solution à la crise. La situation s’est un peu plus tendue dans le week-end de la semaine dernière après la découverte macabre à Boutcha. Malgré que la situation est très tendue, le numéro un ukrainien rassure que son pays est toujours prêt à mener des pourparlers avec le pays dirigé par Vladimir Poutine.

L’Ukraine ne ferme pas la porte des discussions avec Moscou. C’est ce qu’a laissé entendre le président ukrainien ce samedi. «L’Ukraine a toujours dit qu’elle était prête à des négociations et chercherait toute possibilité pour arrêter la guerre. Parallèlement nous voyons malheureusement des préparatifs pour des combats importants, certains disent décisifs, dans l’Est», a déclaré Volodymyr Zelensky au cours d’une conférence de presse avec le chancelier autrichien Karl Nehammer.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n’a pas manqué de préciser que son pays est prêts à se battre. «Nous sommes prêts à nous battre et à chercher parallèlement des voies diplomatiques pour arrêter cette guerre. Nous envisageons toujours parallèlement un dialogue», a poursuivi le président ukrainien qui relève que «dans l’Est et dans le Sud, nous observons une concentration d’armes, d’équipements et de troupes qui s’apprêtent à occuper une autre partie de notre territoire».