Barack Obama a été violemment critiqué sur les réseaux sociaux suite aux déclarations qu’il a faites au cours d’une conférence sur la désinformation à l’Université de Chicago. L’ancien président américain se prononçait en effet sur la guerre en Ukraine. Il faisait notamment remarquer qu’au cours de sa présidence, il avait appelé les partenaires américains à réagir contre la Russie.

« Je dirai qu’en tant que personne aux prises avec l’incursion en Crimée et dans les parties orientales de l’Ukraine, j’ai été encouragé par la réaction européenne. Parce qu’en 2014, j’ai souvent dû les traîner en donnant des coups de pied et en criant pour répondre d’une manière qui nous aurions voulu voir, de la part de ceux d’entre nous qui se décrivent comme des démocraties occidentales », avait déclaré l’ancien patron de la Maison-Blanche au cours de la conférence. Mais ces propos de Barack Obama ont été sévèrement critiqués sur les réseaux sociaux. Certains internautes n’auront pas hésité à les qualifier de « révisionniste ».

« Les années 80 »

Alors qu’ils se sont moqué de lui, d’autres estiment qu’il a été flexible avec la Russie. D’autres encore ont rappelé les commentaires que faisait l’ancien président américain ses détracteurs appelaient à une politique plus ferme envers la Russie. « Quelqu’un sait-il si @JeffreyGoldberg a posé des questions à Obama sur son coup « appelé les années 80 » contre Romney ? Ce serait une bonne question lors d’une conférence sur la désinformation », a publié sur Twitter le journaliste de Free Beacon, Chuck Ross en guise de rappel à la réaction d’Obama quand le candidat républicain Mitt Romney avait qualifié la Russie d’ennemi géopolitique numéro un.

« Sanctions faibles et ciblées… »

« Umm, je me souviens définitivement que cela s’est passé un peu différemment. Ce dont je me souviens, c’est qu’après que les séparatistes russes ont abattu un avion de ligne civil et que la Russie a envahi un pays souverain, nous venons d’adopter des sanctions faibles et ciblées. Tout cela parce qu’Obama voulait l’aide de Poutine [w] l’accord avec l’Iran », a également critiqué le compte Twitter conservateur populaire AGhamilton29.