Plus de deux mois après le début de l’offensive russe en Ukraine, des tirs continuent de se faire entendre. Au fur et à mesure que les jours passent, le bilan des victimes et des dégâts matériels s’alourdit. Ce samedi, des médias russes rapportent que des bâtiments d’un pétrolier ont été endommagés après des frappes. Moscou indexe sans surprise l’autre partie du conflit.

Après des frappes dans une région russe ce samedi, des bâtiments techniques d’un terminal pétrolier ont été endommagés par une explosion rapportent des médias russes ce samedi matin. L’information a été confirmée ce samedi par le gouverneur de la région russe de Briansk Alexandre Bogomaz sur sa chaîne Telegram. « Suite à l’incident, l’onde de choc a endommagé le revêtement des bâtiments techniques du terminal pétrolier. Un deuxième projectile a endommagé le territoire autour du terminal« , a-t-il écrit.