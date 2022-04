Dans une nouvelle sortie, le président Vladimir Poutine a tenu à avertir les occidentaux quant aux crises à venir. Le président a déclaré mardi que la Russie devait surveiller ses exportations alimentaires vers les pays hostiles (ndlr: l’UE, les pays de l’OTAN) car les sanctions occidentales avaient fait le lit d’une crise alimentaire et énergétique dans le monde. Des propos qui interviennent après les sanctions monstres infligées par les occidentaux à la Russie suite à l’offensive en Ukraine.

« Dans ces conditions actuelles, une pénurie d’engrais sur le marché mondial est inévitable… Nous devrons être plus prudents sur les approvisionnements alimentaires à l’étranger, en particulier surveiller attentivement les exportations vers les pays qui nous sont hostiles » a affirmé Vladimir Poutine. Pour le président russe, les sanctions et la hausse des pris de l’énergie ont perturbé les approvisionnements en engrais venant de Russie et de Biélorussie. Pour rappel, la Russie produit plus de 50 millions de tonnes d’engrais par an, soit 13 % du total mondial.

Le président Poutine prévient également que la crise alimentaire dans les pays pauvres risque de s’aggraver, ce qui stimulera de nouvelles vagues de migration et, en général, feront encore grimper les prix des denrées alimentaires partout dans le monde. Quant à la récente annonce de nationalisation de la filiale allemande de Gazprom, Poutine s’est voulu clair : Moscou répondra de la même manière à toute tentative de nationalisation des actifs russes, prévenant qu’une telle décision en occident est une « une arme à double tranchant ».