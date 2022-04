La fille de 20 ans de l’ancien président Barack Obama sort avec le fils de l’acteur de « Ray » Clifton Powell, a rapporté mercredi le Daily Mail. Sasha et Clifton Powell Jr., 24 ans, un ancien basketteur universitaire qui travaille maintenant comme directeur commercial, auraient commencé à se voir après avoir la fille de l’ancien président a déménagé à Los Angeles pour étudier à l’Université de Californie du Sud.

Le Daily Mail a obtenu des photos de Sasha et de son petit ami supposé alors qu’ils se promenaient ensemble plus tôt cette semaine. Sasha Obama a été photographiée dans une jupe violette et avait l’air heureuse accompagné de son petit ami Clifton Powell Jr., 24 ans, deux jours après que sa mère Michelle a laissé échapper qu’elle avait fait la rencontre de quelqu’un. Mardi, l’ancienne Première Dame Michelle Obama a fait le point sur ses filles lors d’une apparition au Ellen Show – en disant à l’hôte: « Ils ont adoré les Jonas Brothers. Maintenant, ils ramènent des hommes adultes à la maison « .

Powell Jr., surnommé Cliff, est le fils de l’acteur Ray Clifton Powell, 66 ans, et une ancienne star du basket-ball universitaire qui travaille maintenant comme directeur commercial créant du contenu pour Nike et Peloton. Il était également un ami proche d’Ian Alexander Jr., le fils unique de la co-vedette de Powell’s Ray, Regina King, qui s’est suicidée en janvier à l’âge de 25 ans seulement. Selon le DailyMail, le couple s’est réuni après que Sasha, 20 ans, a déménagé à Los Angeles en août dernier après avoir abandonné ses études à l’Université du Michigan.