il y a presque qu’un mois, une scène insolite se produisait pendant la cérémonie des USA, l’un des plus grands rendez-vous attendus par la crème de Hollywood. Will Smith a frappé violemment Chris Rock au visage après une blague sur sa femme… puis il a gagné un oscar. Chris Rock n’a pas réagi et a gardé son sang froid après la gifle de l’acteur Will Smith. Dans le monde, plusieurs personnes ont salué son attitude. Récemment une des légendes du basket, Shaquille O’Neal, a cité l’humoriste et acteur des films de comédie Chris Rock comme l’une de ses sources d’inspiration.

Shaquille O’Neal ne cache pas son admiration pour le comédien américain Chris Rock. Récement, Shaquille O’Neal l’a cité parmi les personnes qui l’inspirent. » J’essaie d’être smooth comme Dr J (Julius Erving, ndlr), j’essaie de sourire tout le temps comme Magic Johnson, j’essaie d’être super concentré et dominant comme Michael Jordan et j’essaie de faire le pitre et de faire rire comme Chris Rock. Je suis en fait une combinaison de différentes personnes. Ce sont les personnes qui m’inspirent « , a affirmé la légende du basket Shaquille O’Neal.

Il y a quelques jours, Shaquille O’Neal a recadré la femme de Will Smith et avait par la même occasion prodigué un conseil à l’acteur. « Je ne dirai jamais que j’avait tort quand j’ai envoyé un coup de poing à Brad Miller. Vous ne m’entendrez jamais dire ça. C’est arrivé, on passe à autre chose. Et ne laisse pas les gens parler à ta place » a lancé Shaquille O’Neal dans un épisode de son Big Podcast. Depuis la gifle de la star de Men In Black aux Oscars, le nom de l’acteur est évoqué à plusieurs reprises dans les médias. Will Smith s’est excusé auprès de Chris Rock sur Instagram après la gifle mais cela n’a pas changé grand chose. Will Smith interdit de cérémonie pour 10 ans.