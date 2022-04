En début de semaine, le Bénin a encore été endeuillé par une attaque terroriste. Cette fois-ci c’est dans le parc Pendjari que le drame est survenu. Un convoi de ravitaillement de l’armée a été attaqué par un engin explosif improvisé. 5 soldats sont morts et un autre blessé. L’ambassade de Turquie au Bénin, très touchée par ce drame a adressé ses condoléances aux familles des soldats béninois tués et à tout le peuple béninois.

« Nous condamnons fermement cette attaque terroriste odieuse«

« Nous sommes profondément attristés d’apprendre que cinq soldats béninois ont été tués et un soldat a été blessé lors d’une attaque au nord-ouest du Bénin. Nous condamnons fermement cette attaque terroriste odieuse. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des soldats qui ont perdu la vie, au gouvernement et au peuple amis et frères du Bénin » indique le communiqué de la représentation turque au Bénin dirigée par Onur Ozçeri. Il a par ailleurs souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Déjà 6 attaques terroristes entre novembre 2021 et avril 2022

Il faut rappeler que la première attaque contre une position de l’armée béninoise a eu lieu le mercredi 30 novembre 2021 dans les encablures du pont de Mékrou à l’Ouest de la commune de Banikoara et la seconde à Porga dans la commune de Matéri dans la nuit du mercredi 1er décembre 2021. Quant à la 3ème attaque, il s’agit d’un accrochage entre de présumés djihadistes et l’armée béninoise dans la journée du mercredi 22 décembre 2021 près de la frontière avec le Burkina Faso.

La 4ème attaque s’est déroulée dans la nuit du samedi 05 février 2022 aux environs de 21 heures où une position des forces de défense et de sécurité a été attaquée par un groupe armé dans la localité de Yangoli au Nord-Ouest du Bénin. La 5ème attaque terroriste qui s’est déroulée dans le Parc National W le mardi 8 février 2022 a occasionné plusieurs pertes en vies humaines.