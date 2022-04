Dans un récent communiqué télévisé, Alain Hinkatin, le Directeur général des douanes et droits indirects , a mis en garde contre la recrudescence de la contrebande des produits pétroliers (Kpayo) avec les taxis, les véhicules personnels, les motocycles et les tricycles. « Tout moyen de transport saisi pour cause de contrebande de ces produits sera purement et simplement confisqué » avertit Alain Hinkatin selon les informations rapportées par le journal Le Matinal. Il sied de rappeler que le transport des produits pétroliers par motos, tricycles et petits véhicules de quatre roues est interdit au Bénin.

Des incidents parfois dramatiques

C’est une décision prise par la Direction général des douanes, indiquait en mars dernier le directeur départemental des douanes du Borgou et de l’Alibori Francis Koto Gbian sur Radio Bénin. Les produits pétroliers doivent désormais être transportés par des « camions voire des véhicules de 16 roues » avait ajouté le Colonel des douanes. Pour lui, les produits pétroliers conditionnés à l’intérieur de ces camions sont bien protégés.

Ainsi, ils traverseront les « villes sans aucun problème ». Notons que le transport d’essence par les motos, tricycles et autres voitures personnelles est parfois à l’origine d’incidents dramatiques pour les conducteurs mais aussi le voisinage. Il n’est pas rare d’entendre qu’une voiture transportant de l’essence Kpayo a pris feu, occasionnant un incendie mortel ou ayant provoqué d’importants dégâts matériels.