L’ancien président Donald Trump fait parler de lui une nouvelle fois. L’ancien président au cours d’un récent événement a reconnu qu’il a perdu l’élection présidentielle aux USA alors qu’il était candidat à sa propre succession contre le démocrate Joe Biden. S’il reconnait qu’il a perdu l’élection, Trump soutient qu’elle était « truquée ».

Donald Trump a admis qu’il n’avait pas remporté les élections de 2020. « Je n’ai pas gagné les élections », a-t-il déclaré. L’aveu du 45è président des USA est venu dans une interview vidéo avec un panel d’historiens convoqués par Julian Zelizer, professeur à Princeton et rédacteur en chef de The President of Donald Trump: A First Historical Assessment. L’interview a été publiée lundi par l’Atlantic .

L’ex-président a également déclaré que l’Iran, la Chine et la Corée du Sud étaient heureux que Biden ait gagné, ajoutant que « l’élection a été truquée et perdue ». Pour rappel, l’ancien président a pendant de nombreuses semaines qui ont semaines l’élection rejeté les résultats qui donnaient son challenger, le démocrate Joe Biden vainqueur des élections. Le jour de la certification de la victoire du démocrate, des partisans de Trump avaient envahi le Capitole pour empêcher la tenue de l’évènement. Trump est d’ailleurs pointé du doigt depuis que cet événement malheureux est survenu et des américains sont morts.