L’Ukraine a reçu de nouveaux avions et des pièces détachées pour la maintenance des appareils endommagés. L’annonce a été faite par le porte-parole du département américain de la Défense ce mardi 19 avril. Selon les précisions de ce responsable américain, la flotte du pays de Volodymyr Zelensky comporte désormais plus d’avions qu’il y a quelques jours. « Ils ont reçu des appareils supplémentaires et des pièces détachées afin de les aider à avoir davantage d’avions dans les airs », a indiqué dans sa déclaration face à la presse, John Kirby le porte-parole du département américain de la Défense.

Aucune précision sur l’origine des avions

Sans pour autant donner de précisions sur l’origine de ces avions fournis à l’Ukraine, le responsable américain a tenu à déclarer que son pays n’est pas impliqué dans cette acquisition de matériels militaires. Notons que, plusieurs semaines après le début de la guerre avec la Russie, l’Ukraine a étonné tout le monde par le maintien de son aviation. Le pays a gardé la capacité à réparer les appareils et d’enregistrer également les livraisons.

Des hélicoptères en Ukraine…

L’actuel patron de la Maison-Blanche a toutefois annoncé récemment l’envoi d’hélicoptères initialement destinés à l’Afghanistan. Rappelons que depuis le début de la guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky n’a cessé de demander un appui militaire de la part des l’Otan et de l’Union Européenne. Ces appels n’ont toutefois eu un écho favorable auprès de ceux-ci.