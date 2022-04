En Ukraine, une guerre a éclaté depuis presque deux mois. Un appel a été lancé pour que des volontaires rejoignent les rangs de l’armée ukrainienne. Dans la foulée plusieurs personnes ont répondu à l’appel de l’armée ukrainienne. Depuis quelques heures, la presse parle d’un ancien ballon d’Or d’origine ukrainienne qui a rejoint l’effectif de l’armée pour repousser la Russie.

L’ancien attaquant Igor Belanov, qui a remporté le Ballon d’Or 1986, a rejoint les forces armées ukrainiennes qui depuis plusieurs semaines affrontent l’armée russe. Igor Belanov a remporté huit titres au Dynamo Kiev, après avoir également joué pour le Borussia Moenchengladbach et l’Eintracht Braunschweig dans les années 1980 et 1990. Actuellement âgé de 61 ans, celui qui est l’un des trois joueurs ukrainiens à avoir remporté le Ballon d’Or, a rejoint l’armée pour protéger l’Ukraine.

L’ancien attaquant Igor Belanov a rencontré le président de l’Association ukrainienne de football, Andriy Pavelko, après que ce dernier s’est rendu dans sa ville natale d’Odessa mercredi dernier. Les deux hommes se sont entretenus avec divers groupes militaires et ont distribué de l’aide et des cadeaux. Belanov a publié une série d’images de lui-même tenant une arme à feu et posant avec d’autres soldats, se rendant sur Facebook pour faire l’éloge des forces armées ukrainiennes.