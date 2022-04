Un tribunal militaire a condamné Dmitri Chtyblikov, un habitant de Sébastopol en Crimée, recruté par le renseignement ukrainien, à 19 ans et demi de prison pour trahison, et son complice, l’officier des forces armées russes Alexandre Obloga a écopé de 13 ans de prison, a appris TASS auprès du service de presse du tribunal.

« Le tribunal a déclaré les habitants de Sébastopol Dmitri Chtyblikov et Alexandre Obloga coupables en vertu de l’article 275 du Code pénal de la Russie (haute trahison). Chtyblikov a été condamné à 19 ans et 6 mois dans une colonie pénitentiaire de régime strict avec une amende de 200.000 roubles, Obloga – à 13 ans de prison dans un pénitentiaire de régime strict et la privation de son grade de lieutenant », a indiqué le service de presse, sans préciser d’autres détails. Une source de TASS au sein des forces de l’ordre a noté que les deux hommes avaient été reconnus coupables d’avoir travaillé pour les services spéciaux ukrainiens.