Une Californienne a remporté le gros lot après avoir été bousculée par un individu. Selon les explications, données le mercredi 13 avril 2022, par les responsables de la loterie de l’Etat de Californie, dans un communiqué, les faits se sont déroulés au cours du mois de novembre 2021. L’heureuse gagnante, du nom de LaQuedra Edwards avait été bousculée par un inconnu qui lui a fait sélectionner un mauvais choix, au moment où elle voulait prendre son ticket de loterie dans la machine. Toute énervée, elle avait pris le ticket de 30$ qui était sorti et est ensuite allée dans sa voiture pour le gratter.

« J’ai failli avoir un accident de voiture »

Sa surprise était cependant grande, lorsqu’elle a découvert ce qui était inscrit sur le ticket. En effet, LaQuedra Edwards ne s’en revenait d’avoir gagné 10 millions de dollars. Dans une interview accordée à un média américain, elle a déclaré : « Je n’y croyais pas vraiment au début, mais je me suis retrouvée sur l’autoroute et j’ai continué à regarder [le ticket], et j’ai failli avoir un accident de voiture ». Avec la somme d’argent gagnée, LaQuedra Edwards compte lancer une organisation à but non lucratif mais aussi s’acheter une maison.

Pour rappel, l’histoire de LaQuedra Edwards intervient plus d’une année après qu’un Américain ait remporté le milliard de dollars à la loterie après avoir payé un ticket de 2 dollars. L’homme originaire de l’Etat du Michigan, avait en effet trouvé les six numéros gagnants du « Mega Millions », au cours du tirage de ce jeu de hasard pratiqué dans presque la totalité du pays. Il faut dire que ce dernier était particulièrement chanceux, puisque la probabilité qu’il gagne une telle somme était assez faible. Celle-ci était évaluée à de 1 sur 302,575, 350.