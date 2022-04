Les béninois sont confrontés depuis plusieurs mois à la cherté de la vie. Le gouvernement a lors du conseil des ministres du 23 mars 2022, pris des mesures pour faire baisser les prix des produits de grande consommation sur le marché. Mais sur le terrain on constate que les commerçants n’appliquent pas toujours ces mesures gouvernementales. Le Secrétaire adjoint à la jeunesse, aux sports et loisirs des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) Karim Goundi, s’est récemment prononcé sur cette situation de cherté de la vie lors d’une intervention sur radio Parakou selon Tanéka Média.

A défaut de créer une structure plus performante

L’opposant a regretté la liquidation de l’Office National d’appui à la sécurité alimentaire (ONASA). Inutile de rappeler qu’après la suppression de cette structure, le gouvernement a installé le 22 février 2017, une cellule technique de suivi et d’appui à la gestion de la sécurité alimentaire qui assure depuis lors les fonctions résiduelles liées à la surveillance de l’état de la sécurité alimentaire en maintenant les dispositifs d’alerte précoce et d’information sur le marché.

Le SGA à la jeunesse du parti FCBE s’est interrogé sur l’efficacité ce qui a été créé pour remplacer l’onasa. Pour lui, à défaut de mettre en place une structure plus performante, il fallait juste maintenir l’Onasa. De toutes les façons, le gouvernement ne regrette pas d’avoir liquider cet office. Il préfère mettre l’accent sur le renforcement des instruments de veille et d’alerte précoce (Système d’alerte rapide, système d’information sur les marchés) afin de détecter à temps, les signaux annonciateurs de crise en vue de la prise conséquente de mesures de prévention et/ou de gestion, plutôt que de constituer des stocks physiques parfois non utilisés compte tenu de la faible récurrence des situations sévères d’insécurité alimentaire au Bénin.