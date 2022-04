Le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou est sorti de son mutisme ce dimanche 03 avril 2022 dans l’émission «Entretien du Dimanche» de la chaîne de télévision privée Bénin Eden TV pour se prononcer sur la cherté de la vie au Bénin notamment la flambée des prix de certains produits à grande consommation depuis quelques mois. Il a profité de l’occasion qui lui est offerte pour évoquer les raisons qui sont à la base de la vie chère au Bénin.

Les deux premières raisons, selon le président de l’Assemblée Nationale, de cette cherté de la vie au Bénin sont la pandémie de la Covid-19 qui sévit dans le monde et la guerre entre la Russie et l’Ukraine qui a entraîné la flambée des prix des produits pétroliers et du blé. A part ces deux premières raisons citées, le premier responsable du parlement béninois a évoqué également le terrorisme. « J’avais voulu donner juste deux éléments mais il y a un autre élément qui vient s’ajouter à ceux-là, c’est le terrorisme» a fait savoir Louis Vlavonou.

Le Bénin subit depuis décembre 2021 des attaques terroristes dans la région septentrionale du pays. Ces attaques terroristes ont engendré plus d’une dizaine de morts dans le rang des Forces armées béninoises et des groupes armés. Le président de l’Assemblée nationale a déclaré que les pays du Sahel qui sont confrontés depuis des années au terrorisme avant le Bénin «ont vu leurs populations se déplacer complètement. Ce qui a entraîné la libération des terres arabes qui étaient des terres cultivables qui aujourd’hui sont occupées par les terroristes ». La conséquence, c’est qu’ «il n’y a pas de production à ces endroits».

Dès lors qu’il n’y a plus de productions, il faut que les populations de ces pays du Sahel mangent. Elles sont donc obligées de venir vers les pays côtiers pour s’approvisionner en produits vivriers tels que le maïs, le mil , le sorgho. «Ce qui fait que les zones productrices, qui sont au Nord Chez nous, n’arrivent plus à faire le retour de leurs productions vers le Sud» a affirmé Louis Vlavonou. Cela, selon lui, «crée une raréfaction de ces productions » signifie que «lorsque ça se raréfie, les produits deviennent chers. Du fait, le terrorisme a entraîné la rareté de ces produits, ce qui a entraîné la cherté de la vie».

Le Président Louis Vlavonou n’a pas manqué de laisser entendre que «la vie est chère, mais nous sommes encore mieux lotis que d’autres. Nous allons exhorter le peuple à la patience. C’est pour un temps. Ça va passer et nous allons encore retrouver notre joie de vivre ». Il nourrit donc l’espoir que « d’ici trois mois, d’autres conditions permettront de ramener les prix encore à la baisse ».