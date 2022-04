La Russie subit de multiples sanctions infligées par les occidentaux depuis que la guerre a éclaté en Ukraine après son offensive qu’il a lancé dans le pays. Il y a quelques, le président Poutine refusait d’être payé en dollars ou en euros par les « pays inamicaux » qui voulaient du gaz russe. Vendredi alors que la mesure devait entrée en vigueur, la Russie avait déclaré tout de même qu’elle ne va pas couper le gaz aux européens. Ce lundi, le président Vladimir Poutine a signé un décret sur les contre-mesures relatives aux visas à l’égard des pays inamicaux.

Vladimir Poutine contre-attaque. Le président russe a pris des contre-mesures visant les pays que la Russie qualifie d' »inamicaux » . Il s’agit de mesures qui suspendent en partie la facilitation de délivrance de visas à ces pays. Le document est accessible sur le site officiel des informations juridiques. Selon le texte, compte tenu des « actions inamicales » de l’Union européenne, qui obligent la Russie à répondre, Moscou a décidé de suspendre en partie la facilitation de délivrance de visas avec l’UE, la Norvège, le Danemark, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein.

De plus, le ministère russe des Affaires étrangères a été chargé par le président Poutine de créer des restrictions personnelles à l’entrée en Russie pour certaines personnalités issues des pays « inamicaux ». Plus précisément par l’exemple, l’exemption des frais de visa pour les délégations officielles et les membres des gouvernements et des parlements ainsi que l’entrée sans visa pour les titulaires de passeports diplomatiques sont désormais annulées.