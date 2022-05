A$AP Rocky, le compagnon de la star de la musique originaire de la Barbade Rihanna fait parler de lui une nouvelle fois. Il y a quelques jours, A$AP Rocky faisait la une des médias après avoir été arrêté par la police puis A$ap Rocky a été libéré. Depuis quelques heures la presse people parle d‘A$AP Rocky qui fait référence à Chris Brown, l’ex de Rihanna dans sa nouvelle chanson « DMB ».

Dans son nouveau morceau « DMB », A$AP Rocky fait un petit clin d’œil à Chris Brown. Le clip de la nouvelle chanson d’A$AP Rocky a été lancé dans la journée d’hier et compte déjà plus de trois millions de vues et plus de seize mille commentaires sur la plateforme de vidéo Youtube au moment où nous rédigeons cet article. Le clip met en scène le mariage d’A$AP Rocky et de Rihanna qui porte actuellement son bébé.

Dans sa nouvelle sortie, le rappeur américain affirme qu’il ne bat pas (sa compagne ndlr, le mot utilisé est plus cru). Le rappeur fait surement référence à Chris Brown qui a agressé Rihanna pendant qu’ils étaient ensemble. Pour rappel, Chris Brown a été condamné à 5 ans de probation et de travaux d’intérêt général après que ce dernier a agressé la star de la musique Rihanna. Il avait reconnu son tord plus tard puisqu’il a reconnu que l’incident l’avait fait se sentir comme un monstre.