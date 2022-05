Accusée par Johnny Depp pour son côté vicieux et manipulateur, Amber Heard a eu l’occasion de s’exprimer et donner sa version des faits. Comme on pouvait s’y attendre, elle a vivement critiqué son ex-conjoint qu’elle a accusé d’avoir plusieurs personnalités. Pour elle, la relation était devenue un film d’horreur. «Il était l’amour de ma vie, mais il était aussi cette autre chose … Et cette autre chose était horrible» a-t-elle déclaré au début de son témoignage.

Amber Heard, 36 ans s’est émue à plusieurs reprises au cours de ses quelques heures de témoignage et a affirmé qu’elle n’avait jamais su à quelle version de Johnny Depp elle devait faire face. « Johnny sous opiacés est très différent de Johnny sous cocaïne…mais je devais être douée pour prêter attention aux différentes versions de lui… Quand j’étais avec Johnny, je me sentais comme la plus belle personne du monde…Cela m’a fait me sentir vu. Cela m’a fait sentir comme un million de dollars…Je ne l’oublierai jamais. Cela a changé ma vie ».

Elle a également parlé des violences subies et des excuses proférées par l’acteur qui lui promettait de ne plus recommencer et de contrôler le « monstre » qui était en lui. Parlant de son addiction, elle a raconté une anecdote qu’elle a vécu : Johnny Depp complètement dépendant et en manque, qui lui a enfoncé ses doigts dans ses parties int*mes pour disait-il trouver la drogue qu’elle avait cachée. Elle a raconté comment elle est tombée amoureuse de cet acteur plus âgé qu’elle, et qu’elle admirait.

Johnny Depp poursuit Amber Heard pour 50 millions de dollars, affirmant qu’elle l’a diffamé dans un éditorial de 2018 dans le Washington Post où elle a discuté d’être victime de violence domestique. Il nie toute allégation d’abus contre elle. Bien qu’il n’ait pas été nommé dans l’essai, Depp affirme qu’elle a clairement fait référence à lui et a ruiné sa carrière, porté atteinte à sa réputation et lui a coûté des dizaines de millions de dollars.