Le peuple américain doit éradiquer la haine qui demeure « une tache sur l’âme de l’Amérique« , a déclaré dimanche le président américain Joe Biden lors d’une cérémonie en mémoire des policiers morts dans l’exercice de leurs fonctions. « Nous devons tous travailler ensemble pour vaincre la haine qui demeure une tache sur l’âme américaine« , a déclaré le président américain. « Un tireur solitaire équipé d’armes de guerre et à l’âme emplie de haine, a tué dix personnes innocentes de sang-froid« , a poursuivi le président américain.

Joe Biden a souligné que les autorités américaines enquêtaient sur la tuerie dans l’État de New York comme étant des motivations raciales. Il a promis d’augmenter le financement des forces de l’ordre et a reconnu que le travail d’un policier dans le pays « est devenu beaucoup plus difficile » que jamais. Lire USA : un raciste de 18 ans tue 10 personnes à Buffalo et plaide non coupable

Pour rappel, un homme blanc de 18 ans, lourdement armé, a ouvert le feu samedi dans un supermarché de l’État de New York, faisant au moins dix morts, dont une majorité d’Afro-Américains. (TASS)