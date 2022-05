Le mois dernier, l’arbitre gambien Bakary Gassama a été pris dans une polémique après avoir officié le match Algérie – Cameroun qui comptait pour la qualification pour la coupe du monde de football. Plusieurs voix s’étaient élevées à l’époque en Algérie dont celle l’entraineur de la sélection nationale Djamel Belmadi. Depuis quelques heures, Bakary Gassama est au cœur d’une nouvelle polémique après un match qui opposait le club libyen d’Al Ahli Tripoli et les Sud-Africains d’Orlando Pirates.

Bakary Gassama au cœur d’une nouvelle polémique après un match africain. Au terme du match de la demi-finale retour de la Coupe de la Confédération qui opposait le club libyen d’Al Ahli Tripoli et les Sud-Africains d’Orlando Pirates, les libyens ont battu leur adversaire 1-0 mais ce résultat n’était pas suffisant après la défaite des libyens au match aller qui était de 2-0. Il n’a pas fallu plus avant qu’une polémique n’éclate sur les réseaux sociaux. Les libyens n’ont pas vraiment digéré leur élimination et se sont plaints de l’arbitre gambien.

Ironiquement, la page Facebook du club libyen a désigné l’arbitre Bakary Gassama comme homme du match qui a consacré leur défaite. Le club libyen a également révélé aussi avoir essayé de faire changer l’arbitre du match lorsqu’il savait que c’était le gambien mais la CAF s’y était opposée fermement. Une copie du courrier a été diffusée sur les réseaux sociaux après les critiques sur la toile des fans du club.