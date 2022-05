Le week-end dernier le prêtre du Fâ David Koffi Aza a annoncé publiquement son entrée en politique. L’entrée en politique de ce prêtre Fâ a suscité beaucoup de polémiques au sein de la population et de la classe politique béninoise. Ce dignitaire fait désormais partie du Parti Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin) de Jacques Ayadji. Reçu sur Frissons Radio ce jeudi 12 mai 2022, le président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin (Conaceb), David Koffi Aza a déclaré que sa présence sur la scène politique, «c’est pour mieux défendre les intérêts des religions endogènes».

David Koffi Aza a affirmé que «l’entrée du Fâ en politique, c’est juste la conséquence de l’échec successif des différentes politiques menées à l’endroit de nos valeurs endogènes, de nos cultes endogènes», ce qui, selon lui, «se caractérise par une absence totale de législation dans le milieu des cultes endogènes». Il a fait savoir que «le monde entier reconnait aujourd’hui que le Bénin est le berceau du vodoun» mais il «ne conçoit pas que jusqu’en 2022 le Bénin ne dispose d’aucune législation au niveau des cultes endogènes dont il est le porte flambeau sur le plan mondial».

Pour le prêtre du Fâ «ce qui va changer c’est que désormais nous allons intégrer dans le milieu politique un certain nombre de vertus» notamment «celui qui incarne l’autorité publique, la voix du peuple doit être un homme exemplaire» et que le Béninois doit avoir cette culture-là, de pouvoir démissionner quand il est entaché et qu’«en cas de dérapage qu’on ait le courage de démissionner». Il pense qu’«avec le Fâ nous pouvons commencer par corriger pour redonner confiance à la population mais également anoblie cette fonction-là qui est la fonction politique».

Il a laissé entendre que «c’est vrai qu’un haut dignitaire des cultes endogènes de surcroît le président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin (Conaceb)» est allé en politique et que si «c’est très mal vu», il accepte et est complètement d’accord mais «il y a une urgence » a-t-il précisé avant d’ajouter que «nous avons une mission claire, c’est de légiférer sur les cultes endogènes , c’est d’apporter des reformes au sein des cultes endogènes ,c’est d’assainir le milieu et après on verra le reste».