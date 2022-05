Le prêtre du Fâ et Président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin (Conaceb), David Koffi Aza a annoncé il y a quelques jours son entrée en politique. Reçu ce lundi 16 mai 2022 dans l’émission «Actu matin» de la chaîne de télévision privée Canal 3 Bénin, le prêtre du Fâ a déclaré que personnellement, il a «des revendications légitimes, des aspirations profondes du monde endogène qui jusque-là ne trouvent pas de solutions depuis 1960 à aujourd’hui». Il fait savoir que la solution «relève du domaine législatif et que le législateur jusqu’à aujourd’hui n’a pas daigné fait quelque chose dans ce sens».

Le Président du Conaceb a révélé que les acteurs des cultes endogènes ont fait des «propositions depuis des années» mais ces propositions «n’ont pas eu gain de cause». Pour que ces acteurs des cultes endogènes aient gain de cause, David Koffi Aza estime que «l’Assemblée nationale est la représentation du peuple» et que l’on doit pouvoir «retrouver toutes les composantes de la nation au niveau de l’Assemblée nationale pas seulement que des politiciens». En plus de cela, il a affirmé qu’ils ont «également d’autres préoccupations dans le domaine de l’éducation».

David Koffi Aza pense qu’aujourd’hui «au jour le jour, on sent une certaine érosion du quartier au niveau de notre nation, au niveau de la population de sorte que nos élèves, nos étudiants et autres ont commencé par perdre les valeurs morales et les contre-valeurs sont devenues les valeurs qui en quelque sorte sont épousées par la population». Pour résoudre cette situation, il croit que la solution se trouve dans «nos réalités endogènes» tout en revoyant «l’éducation qui était déjà quelques choses qu’on partageait au niveau de nos familles».

Mais, selon David Koffi Aza, «les familles se désintègrent au jour le jour» et que «si on continue comme ça on deviendra des gens qui sont en l’air». Pour lui, «tout cela mis ensemble conditionne la vie de notre nation» et qu’«on ne peut pas continuer comme ça sans pourtant aller vers les fondamentaux». Il a précisé qu’«aujourd’hui, beaucoup de choses ont été faites dans beaucoup de domaines que ce soit sur le plan économique, sur le plan judiciaire, sur le plan de l’énergie mais le milieu endogène qui constitue le socle même de notre nation, de notre civilisation a été complètement négligée».

Le prêtre du Fâ a reconnu que «c’est vrai qu’il faut des vrais acteurs pour en parler» mais il «ne condamne pas trop parce qu’ils ne s’y connaissent pas». Il n’est pas «sûr qu’il y ait beaucoup d’initiés également parmi eux qui partagent ces valeurs-là aujourd’hui». C’est pour cela que l’un dans l’autre, il se dit qu’«il faut forcément quelqu’un pour en parler ». «Comme on est resté à l’écart du système pendant des années et qu’on ne veut pas nous écouter étant dans le système, nous allons porter la voix et on va mieux nous écouter et satisfaire nos aspirations profondes et légitimes» a-t-il martelé.