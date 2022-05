Le Bénin, à l’instar des autres pays du monde, est durement frappé par la cherté de la vie. Le 23 mars 2022, en conseil des ministres, le gouvernement a pris des mesures pour réguler la flambée des prix des denrées de première nécessité sur le marché. Pour expliquer au peuple béninois les causes réelles de la vie chère et les mesures prises par l’Etat béninois, le gouvernement a fait du 12 au 18 mai 2022 une tournée d’explication et de sensibilisation de la population sur cette cherté de la vie au Bénin.

Reçu ce dimanche 22 mai 2022 dans l’émission «L’entretien» de la chaîne de la télévision privée E-Télé Bénin, le président du parti Mouvement des Elites engagées pour l’émancipation du Bénin (MOELE-Bénin), Jacques Ayadji a parlé de l’après tournée gouvernementale. Le président de MOELE-Bénin a reconnu «d’abord, il y a eu crise ». Cette crise, selon lui, a obligé «le gouvernement a pensé à des solutions, à des mesures pour atténuer» les souffrances de la population.

Jacques Ayadji a déclaré que les solutions prises par le gouvernement «ont été présentées aux populations» et que ces populations «ont fait leurs contributions ». « Il y aura une synthèse qui sera faite pour améliorer les mesures que le gouvernement a prises jusque-là» a-t-il précisé avant d’ajouter que « les propositions des populations seront prises en compte sinon ça sera inutile de faire tout ce périple-là ».

Le président du parti MOELE-Bénin a affirmé que lui, il a suivi les ministres Eléonore Yayi Ladékan et Gaston Dossouhoui dans le département des Collines et qu’à «chaque étape qu’ils introduisent les séances , ils disent toujours que nous sommes venus pour dire les raisons , vous présenter les mesures , recevoir de vous les amendements de ces mesures ou d’autres mesures pour que in fine on puisse revoir au besoin les projets urgents».