La tournée d’explication du gouvernement contre la vie chère au Bénin a démarré le jeudi 12 mai 2022 dans le département du Plateau. La délégation gouvernementale conduite par les ministres Jean-Michel Abimbola et Salimane Karimou était dans la journée de ce même jeudi 12 mai 2022 dans les communes de Pobè et de Kétou. C’est un appel à la solidarité et à une adaptation à la situation que les membres du gouvernement qui parcourent le département du Plateau ont appelé les populations. Ils n’ont pas manqué de sonner la mobilisation des Béninois pour un sursaut patriotique face à la crise.

Les ministres Jean-Michel Abimbola et Salimane Karimou dans les propos rapportés par Radio Bénin, ont déclaré que le gouvernement a consenti déjà suffisamment d’efforts pour atténuer les effets de la flambée des prix des denrées de première nécessité à travers les subventions et les mesures d’accompagnement mais ils ont invité les populations à contribuer à leur manière pour juguler cette crise. Pour le ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, « le gouvernement veut bien mettre tout à la disposition de ses populations».

Mais il a fait savoir que le gouvernement a renoncé à beaucoup de taxes et d’impôts. Or, «le gouvernement doit payer les fonctionnaires à la fin du mois» a-t-il laissé entendre avant d’ajouter qu’il n’a rien sous le sous-sol béninois qui peut générer suffisamment de ressources. C’est pour cela qu’il a signifié que «l’appel du gouvernement va dans le sens de solidarité nationale». Il a rappelé également que le Président de la République du Bénin Patrice Talon «a fait l’option de dire la vérité» au peuple béninois depuis 2016.