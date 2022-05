L’huile végétale raffinée change de prix. Dans un arrêté interministériel en date de ce jeudi 19 mai 2022, le gouvernement a décidé de la plafonner à 1300 francs cfa le litre. Cette huile végétale raffinée sera donc cédée au consommateur à 1300 FCFA le litre. L’arrêté interministériel est co-signé par la ministre de l’Industrie et du Commerce, Alimatou Shadiya Assouman et le ministre de l’Economie et des Finances par intérim, José Didier Tonato (ministre du Cadre de vie et du développement durable).

L’article 1 de cet arrêté interministériel stipule que «conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n°2016-25 du 04 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin, le prix de vente au détail au consommateur final de l’huile végétale raffinée est plafonné à mille trois cents (1300)FCFA le litre sur toute l’étendue du territoire national». Ce prix de 1300 FCFA le litre est valable pour une période de trois (03) mois à compter de ce 19 mai 2022.

Pendant cette période, les services compétents du ministère du commerce vont procéder à des contrôles stricts et réguliers des prix sur le marché. Aussi, toute infraction aux dispositions de cet arrêté est punie conformément aux textes en vigueur. Selon le présent arrêté, le gouvernement interdit l’exportation et la réexportation de l’huile végétale raffinée. Il faut rappeler qu’en mars 2022, le prix de cette huile de coton était plafonné à 1017 francs CFA le litre.