Bonne nouvelle pour le parlement béninois. Le président de la Commission des finances Gérard Gbénonchi a été élu au poste de Secrétaire général de l’Association des Commissions des finances de l’Afrique de l’Ouest (Waapac). Le député béninois s’est vu confier cette responsabilité lors de la 8ème conférence et assemblée générale annuelle de cette association. C’était dans la capitale togolaise Lomé. Les travaux ont démarré le lundi 23 mai 2022.

Il a pour mission la coordination et la planification des activités du Waapac

Gérard Gbénonchi faisait partie d’une délégation parlementaire composée de Bida Nouhoum, Patrice Nobimè Agbodranfo et Gildas Agonkan. Le nouveau Secrétaire général de l’Association des commissions des finances de l’Afrique de l’Ouest, aura pour mission la coordination et la planification des activités de l’association. Cette 8è conférence couplée de l’assemblée générale annuelle du Waapac, a été placée sous le thème « Rôle des parlements dans les mécanismes de relance économique post COVID-19 ».

Durant les travaux, les parlementaires ont réfléchi sur la manière d’accompagner les Etats dans la mise en œuvre des politiques de relance des économies à la suite de la pandémie de Coronavirus. Ils ont échangé autour de plusieurs modules dont « Les effets, défis et opportunités liées à la crise de la COVID-19 », « L’évaluation des plans de riposte et de relance : enjeux, acteurs et méthodes », « Le rôle des parlements dans les systèmes nationaux d’évaluation », « Débat d’orientation budgétaire (DOB) et vote parlementaire en période de crise ».