Au Bénin, l’accès des populations à l’eau potable préoccupe le gouvernement. C’est du moins ce qu’affirme le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané. L’autorité informe que depuis 2016, des efforts ont été faits. « En 2016, un peu moins de 40% de nos compatriotes avaient accès à l’eau potable. A la fin 2020, nous avons 70% des populations qui ont accès à l’eau potable » a déclaré le ministre chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale.

« C’est un engagement »

Pour lui, le prochain objectif, c’est que d’ici 2024, tous les béninois aient accès à l’eau potable. « Nous investissons pour que, dans un an et demi maximum, en 2024, tous nos compatriotes ici aient accès à l’eau potable. C’est un engagement » a déclaré l’autorité qui s’exprimait sur les besoins en eau potable des populations de Natitingou dans le département de l’Atacora. Il pense que l’eau potable doit être disponible dans tous les départements, les quartiers de ville et donc dans l’Atacora.

Le Bénin avait des taux de desserte national en eau potable de 80% en milieu urbain et de 75% en milieu rural en 2021. Le gouvernement béninois s’engage à réaliser l’objectif de disponibilité de l’eau potable pour tous d’ici 2024, selon son programme d’action pour le quinquennat 2021-2026. Afin de réaliser cette ambition, l’exécutif béninois poursuit sa stratégie de développement du sous-secteur de l’eau avec pour principale finalité l’accès à l’eau potable pour tous par la promotion de la gestion rationnelle et durable des ressources en eau, l’accroissement de l’accès équitable et durable à l’eau potable pour les populations en zones urbaines et l’accès universel et équitable à l’eau potable en milieu rural à un coût abordable.