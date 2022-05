Théophile Yarou était hier 15 mai 2022 l’invité de l’émission L’Entretien du dimanche de la chaîne de télévision privée Eden Tv. Le président du parti La Nouvelle Alliance (LNA) a évoqué en début d’entretien ses rapports avec Boni Yayi. A l’en croire, le courant ne passe plus entre lui et l’ancien président béninois depuis l’époque de la crise au sein des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE).

« La chose que le béninois sait faire le mieux, c’est de diviser,…»

« Jusqu’à présent, on est plus en contact » assure le patron de la Lna qui en profite pour dénoncer un comportement condamnable chez le béninois. « La chose que le béninois sait faire le mieux, c’est de diviser, d’intoxiquer, de moucharder , c’est de dire ce qui n’existe pas pour tout simplement vous séparer de votre femme, de votre meilleur ami. Nous en avons été victimes » assure Théophile Yarou. Sans condamner l’ancien président contre qui il dit n’éprouver aucune aversion, il lui fait tout de même des reproches à peine voilés.

« Je n’accuse pas le président Boni Yayi mais je dis que lorsque nous avons fait ce chemin ensemble, on devrait faire attention, à prendre en considération des versions des gens qui parfois vous ont combattu pendant 10 ans et qui viennent médire des gens qui vous ont soutenu tout le temps, et que vous le prenez en compte » a déclaré Théophile Yarou. Il dit avoir pris ses responsabilités avec ceux qui voulaient bien l’accompagner pour entreprendre une « nouvelle aventure politique ».