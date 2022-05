Le président du sénégalais, l’actuel président de l’Union africaine, Macky Sall, a déclaré lundi qu’il se rendrait prochainement en Ukraine et en Russie pour discuter de la possibilité d’acheter des stocks suffisants de céréales et de fertilisants pour le continent africain. C’est ce qu’il a annoncé s’exprimant à l’ouverture de la 54e Conférence des ministres africains de l’économie et des finances au Centre international de conférences Abdou-Diouf à Diamniadio au Sénégal, rapporte l’Agence de Presse Sénégalaise et TASS.

« Nous avons reçu mandat de l’Afrique, pour demander au président Poutine, de créer les conditions pour permettre l’Ukraine d’exporter ces céréales et fertilisants dont nous avons besoin, mais également qu’on puisse lever certaines sanctions à l’encontre de la Russie pour qu’elle puisse commercer pour nous approvisionner en fertilisants« , a-t-il déclaré. M. Sall a également réitéré l’appel « pressant » de l’Afrique à la « désescalade » sur la crise en Ukraine. « Nous appelons à un cessez le feu unilatéral, à une solution négociée du confit pour éviter le pire », a-t-il souligné.

Il y a quelques jours, le président sénégalais avait appelé les africains à changer leurs habitudes alimentaires pour réduire leurs dépendances aux pays non africains. « Le mil, on nous l’a fait lâcher, on nous a importé le riz d’Asie. Maintenant, on ne sait que manger du riz et on n’en produit pas assez. On ne sait que manger du pain. On ne produit pas de blé; Donc, on est structurellement dépendant. C’est ça le problème de fond« , a déploré le président Sall.