Le mercredi 23 mars 2022, le gouvernement a pris, en conseil des ministres, des mesures hardies pour lutter contre la flambée des prix des denrées de première nécessité sur le marché. Pour expliquer aux populations le bien-fondé de ces mesures prises pour amoindrir la cherté de la vie, les membres du gouvernement ont entamé depuis le jeudi 12 mai 2022 une tournée d’explication sur toute l’étendue du territoire national. Reçu le vendredi 13 mai 2022 dans l’émission «questions actuelles» de la radio privée béninoise CAPP FM, le Secrétaire national à la jeunesse, au sport et aux loisirs du parti «Les Démocrates», Gafari Adéchokan a fait des propositions au gouvernement du Président Patrice Talon pour faire face à la vie chère au Bénin.

Le Secrétaire national à la jeunesse, au sport et aux loisirs du parti «Les Démocrates» a déclaré que «l’Etat béninois doit essayer de diminuer les taxes au Bénin, regarder tous les produits d’importation et jouer sur la douane, les taxes et les impôts», ceci selon Gafari Adéchokan, pour pousser « les opérateurs économiques à s’aligner sur les prix qui vont être fixés de commun accord avec l’Etat». Il a proposé au gouvernement du Président de la République du Bénin, Patrice Talon de «mettre expressément en place un instrument pour contrôler les prix et une banque céréalienne» pour que ses genres de situation ne frappent plus dorénavant le Bénin.