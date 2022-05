La tournée d’explication du gouvernement sur la cherté de la vie, démarrée depuis le jeudi 12 mai 2022, a pris fin ce mercredi 18 mai 2022. Le Directeur général des Douanes, Alain Hinkati qui était dans la délégation gouvernementale a déclaré à l’une des étapes dans le département du Littoral que «la tournée sera une réussite si chaque béninois prenait sa part dans les mesures d’atténuation de la crise». Dans ses propos rapportés par Radio Bénin et diffusés ce jeudi 19 mai 2022, il a demandé aux Béninois de dénoncer «ceux qui de façon systématique tentent d’exporter nos produits».

Selon le Directeur général des Douanes, l’exportation de ces produits «va créer la rareté» et «désorganiser les choses sur le Bénin». Alain Hinkati a invité alors la population béninoise à signaler au ministère du commerce, «ceux qui font la surenchère» sur «certains prix qui ont été encadrés par le gouvernement» tels que «le ciment» et « un certain nombre de choses». Les Béninois, selon lui,verront que les prix vont redevenir raisonnables.

Alain Hinkati n’a pas manqué d’encourager «les populations à changer de comportement» car «quand on n’a pas beaucoup de ressources, il faut savoir gérer le peu qu’on a». «Cette crise dont nous ne savons pas encore la fin parce que la guerre est là», il a affirmé qu’il est donc nécessaire «que les gens se préparent et que individuellement, on prenne des mesures pour atténuer l’effet».