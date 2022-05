Le président de la Douma d’État, Viatcheslav Volodine, a déclaré que la Russie ne peut pas se sentir en sécurité jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur le statut neutre et dénucléarisé de l’Ukraine. « L’opération vise à assurer la sécurité des citoyens russes, à la fois vivant dans notre pays et sur le territoire de la RPD et de la RPL, à assurer la paix dans l’avenir et à permettre au pays de se développer. Mais nos propositions pour que l’Ukraine devienne un pays neutre, un pays dénucléarisé sont rejetées, ce n’est pas le cas. Et jusqu’à ce qu’une telle décision soit prise, nous ne pouvons pas nous sentir en sécurité… nous avons un État à proximité, portant une menace potentielle pour ses citoyens et pour nous », a déclaré jeudi M. Volodine dans une interview accordée à la radio Komsomolskaya Pravda.

Il y a quelques heures, le Pape François a abordé la question de la raison du conflit. « En Ukraine, ce sont d’autres États qui ont créé le conflit ». Le souverain pontife est allé plus loin en indexant l’OTAN. Pour lui, les actions de l’OTAN près de la Russie ont peut être poussé le pays dirigé par Vladimir Poutine à mener une offensive en Russie, rapporte le Washington Post. Lire la suite