Le 29 décembre 2021 au siège de l’Assemblée nationale à Porto-Novo, le Président de la République du Bénin, Patrice Talon lors de son discours sur l’état de la Nation a déclaré que «c’est mon tout premier discours sur l’état de la Nation en ce qui concerne mon second mandat. Je n’ai pas dit deuxième mandat, le second ». En avril 2021, dans une interview accordée à Rfi et France 24, le Chef de l’Etat a réaffirmé son désir de céder son fauteuil présidentiel en 2026. Il a laissé entendre que «personne ne changera cela. En tout cas, cela ne sera pas moi ni à mon initiative».

Reçu ce dimanche 29 mai 2022 dans l’émission «Focus» de la chaîne de la télévision nationale du Bénin, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a fait savoir que le Président Patrice Talon, «c’est un républicain, c’est un homme d’Etat». Le porte-parole du gouvernement a affirmé que « dans 4 ans», les Béninois apprécieront le «comportement » du Chef de l’Etat et qu’ils verront également «combien le Bénin sortira grandir encore de cela». Comme on le voit, le Secrétaire général adjoint du gouvernement vient encore, à travers sa déclaration sur la chaîne de la télévision nationale dimanche dernier, rassurer le peuple béninois sur le départ du pouvoir du Président Patrice Talon en 2026.