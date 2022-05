Un groupe d’avions stratégiques Tu-95MS des forces aérospatiales russes et de bombardiers stratégiques Xian H-6K (Hong-6) de l’armée populaire de libération chinoise a patrouillé les eaux de la mer du Japon et de la mer de Chine orientale. C’est ce qu’a fait savoir mardi le ministère russe de la Défense, selon l’agence de presse russe TASS.

« Les forces aérospatiales russes et l’armée de l’air de libération chinoise ont mené une patrouille aérienne conjointe dans la région Asie-Pacifique. Un groupe d’avions stratégiques Tu-95MS des forces aérospatiales russes et de bombardiers stratégiques Xian H-6K (Hong-6) de l’armée populaire de libération chinoise a patrouillé les eaux de la mer du Japon et de la mer de Chine orientale« , est-il indiqué. Selon le ministère russe, des avions Su-30SM des forces aérospatiales russes ont escorté le groupe aérien. (Avec TASS)