En France, le racisme a encore de beaux jours devant lui avec la mentalité de certains citoyens. Après les réfugiés, les étudiants étrangers, les travailleurs légaux et diplomés, c’est au tour des réunionnais (donc français) de faire les frais d’un racisme débile et pourtant bien réel. Des Réunionnais qui pique-niquaient dans un parc dans le Var, ont été victimes de propos racistes, ciblés par une passante venue leur demander de « rentrer chez eux ».

« Si vous voulez manger tranquillement, rentrez chez vous » a lancé la dame aux protagonistes. Le réunionnais a réagi en se tournant vers elle: « Si j’ai envie de venir avec ma marmite, je viens avec ma marmite… Est-ce que je vous dois quelque chose ? Quand vous venez avec votre sandwich avec votre aluminium, on ne vous dit rien à vous… ». La femme raciste lui répond en les accusant d’envahir la France en mangeant partout. « je viens de La Réunion, je suis Français, non ? » lui répond-il. Une déclaration qui n’a pas découragé la femme, qui lui redemande pourquoi il vient en France.

« Je suis venue exprès de Paris pour passer quelques jours avec mon petit-fils et ma famille. On s’est installé et on a commencé à manger un bon rougail saucisse quand une femme est venue et a commencé à dire pourquoi on était avec nos marmites par terre etc.. Puis elle a dit qu’on devrait rentrer chez nous car on envahit La France. Mon petit-fils Kenzi n’a pas apprécié ses propos comme on peut le voir dans la vidéo » a expliqué Marie Labatrie, la grand-mère présente sur les lieux relayée par le site linfo.re. Selon AJ+, la femme aurait contacté la police qui a contraint malgré tout la famille victime de racisme à quitter le parc.