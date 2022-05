L’annonce émouvante qui a été publiée mardi dernier sur le compte Instagram d’Elodie Castiglioni a complètement bouleversé les fans en Europe. Ces derniers avaient été avertis par la jeune femme elle-même qu’elle souffrait d’un cancer très rare. À l’âge de 31 ans, Elodie Castiglioni, influenceuse mode, a été emportée par la maladie. Passionnée par le monde de la mode, la jeune influenceuse partageait ses voyages, ses coups de gueule et ses coups de coeur dans des tenues superbes.

« Comme elle vous l’avez annoncé, notre Élodie était atteinte d’un cancer très rare qui l’a malheureusement emportée hier à l’âge de 31 ans, en seulement quelques mois. Cette tumeur, localisée au niveau de son magnifique visage, était très agressive et s’est propagée à une vitesse foudroyante… Elle a été tellement forte… une vraie guerrière ma sister d’amour 🤍 Elle était passionnée par son métier, sa communauté était très importante pour elle et vous avez été tous si bienveillants avec elle… Il me paraissait donc naturel de vous l’annoncer ici. Merci à nos proches et à ses amis qui ont été d’un soutien indéfectible. Je vais conclure en la citant : « donnez-vous les moyens d’être heureux. La vie est belle. Soyez reconnaissants, chaque jour, aimez-vous très forts, aimez tout court « . Je t’aime ma sœur ♥️ et continue à veiller sur nous depuis les étoiles » a déclaré sa soeur sur son compte de l’influenceuse.