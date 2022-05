Le milliardaire excentrique Elon Musk a une fois encore frappé critiquant les américains qu’il juge paresseux en comparaison aux chinois, véritables travailleurs. Lors d’ une large apparition au sommet Future of the Car du Financial Times , Musk a déclaré à la foule qu’il pensait que les ouvriers chinois travaillaient plus dur que leurs homologues américains.

« Je pense qu’il y aura des entreprises très fortes qui sortiront de Chine », a-t-il déclaré lors de son allocution à la conférence automobile. « Il y a juste beaucoup de gens super talentueux et travailleurs en Chine qui croient fermement à la fabrication. ». Il a critiqué la mauvaise éthique de travail des États-Unis et a félicité le personnel chinois laborieux qui reste à l’usine au-delà de 3h du matin. « Alors qu’en Amérique, les gens essaient d’éviter d’aller travailler… ». Le mois dernier, le personnel de Tesla en Chine a été obligé de dormir au travail lorsque la production a repris après un arrêt de trois semaines, selon Bloomberg .

Les travailleurs ont reçu un sac de couchage et un matelas et une partie du sol de l’usine pour dormir. Une nourriture d’environ 63 dollars par jour était fournie à chaque employé, mais ils devaient travailler 12 heures par jour, avec un jour de congé tous les six jours. Un niveau quasi-insoutenable pour le personnel de travail en occident.